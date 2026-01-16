Eurovision : la tournée anniversaire avec des stars passera par la France

L’Eurovision s’apprête à marquer l’histoire. En 2026, le concours musical le plus suivi au monde célèbrera ses 70 ans avec une tournée exceptionnelle. Baptisée comme un hommage vivant à l’événement, cette série de concerts promet de réunir des artistes emblématiques issus de sept décennies de chansons cultes. Point d’orgue pour le public français : un concert Eurovision en France, programmé à l’Accor Arena de Paris.

Après une édition 2026 très attendue à Vienne, l’Union européenne de radio-télévision entend rappeler les valeurs fondatrices du concours : unité, diversité et universalité. La toute première édition de l’Eurovision Song Contest avait vu le jour en 1956 à Lugano. Soixante-dix ans plus tard, l’événement se décline pour la première fois en tournée paneuropéenne.

Eurovision concert France : Paris au cœur de la fête

Le concert Eurovision en France aura lieu le 29 juin 2026 à Paris. Il s’inscrit dans une tournée de dix dates à travers les grandes capitales musicales européennes, dont Londres, Stockholm, Amsterdam ou Milan. Chaque soirée promet une ambiance festive, entre déguisements, refrains repris en chœur et moments de communion entre fans.

Si la liste des artistes n’a pas encore été dévoilée, l’organisation confirme la présence de finalistes de l’édition 2026, d’anciennes icônes de l’Eurovision et d’invités surprises propres à chaque ville. A Paris, les spéculations vont bon train. Le public pourrait retrouver d’anciens représentants français comme Amir, Barbara Pravi ou Slimane. Certains rêvent aussi d’un clin d’œil à Marie Myriam, dernière gagnante française du concours.

Pour accéder à la prévente, les fans devront créer un compte Eurofan avant le 1er février. Une chose est sûre : ce concert Eurovision en France s’annonce comme l’un des grands rendez-vous musicaux de l’été 2026, entre nostalgie et célébration collective.