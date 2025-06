"F1, le film", "13 jours, 13 nuits", à voir au cinéma le 25 juin

Brad Pitt y joue une ancienne gloire de la course automobile, reprenant un volant de F1 pour sauver une écurie de la faillite.

Devant la caméra du réalisateur des Trois Mousquetaires, ou Milady, Martin Bourboulon, pas de sensationnalisme, mais un récit au plus près de la réalité ; pas de scènes d’action spectaculaire (quoi que) mais une tension qui s’intesifie doucement mais surement.

Avec F1, le film, Joseph Kosinski compte bien obtenir le même résultat qu’avec son Top Gun : Maverick : à savoir en mettre plein les yeux (grâce à ses caméras embarquées et des prises de vue immersives) et exploser le box-office.

Et pour ça - doublé d'un réalisme sans faille - il a pu compter sur l’appui de toute l’infrastructure du monde la F1 et des conseils de rien moins que du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Et à partir de dimanche et jusqu’au 2 juillet inclus, 13 jours 13 nuits, F1 et tous les autres films en salles sont disponibles partout en France au tarif unique de 5 euros la séance à l’occasion de la Fête du cinéma.

Et ça, ça ne se rate pas.