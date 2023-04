L’été se profile et il s’annonce très bon pour les campings. « La dynamique est très intéressante », explique Nicolas Dayot président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA). Les taux de réservation affichent plus 20% pour hébergements locatifs (châtelets, mobile-homme, bungalows) par rapport à l’an dernier. C’est même plus 30 % pour les emplacements nus (caravanes, tentes). Pour ces hébergements, il y a « clairement un effet inflation », note Nicolas Dayot. « La question du prix est un critère primordial pour nos clients et le camping est plus plébiscité que d’habitude », ajoute-t-il.



L’an passé, les prix avaient augmenté en suivant l’inflation mais Nicolas Dayot juge que les augmenter de nouveau n’aurait pas de sens. « Notre clientèle est familiale, avec un budget contraint », une hausse des tarifs « aurait pour effet immédiat un effondrement de la fréquentation », résume le président de la FNHPA.

Si les deux-tiers des clients sont Français, les étrangers eux font leur retour, petit à petit, après la crise sanitaire ; essentiellement des Allemands, des Belges, des Britanniques et des Hollandais.

40 000 saisonniers recherchés

Pour faire vivre les campings, 40 000 saisonniers sont en train d’être recrutés, pour venir en renfort des 10 000 salariés du secteur. Mais, ce n’est pas sans difficulté. « Ce n’est pas propre au tourisme », estime Nicolas Dayot, « et si c’est encore compliqué, c’est mieux que l’an dernier ». Pour y remédier, il évoque une stratégie développée pour faire connaître les différents emplois et le lancement d’une plateforme (macarrièrecamping.fr).

Le président de la FNHPA dit aussi que le secteur fait en sorte de prendre en compte les attentes des nouvelles générations : « rythme de repos, plannings, plus en phase avec leurs attentes : recherche de responsabilité, indépendance de gestion au quotidien ». Les jeunes représentent plus de la moitié des saisonniers.