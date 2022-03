Face à la flambée du prix de l’essence, il se rend au travail… en cheval (photos)

À peine une heure pour 15 kilomètres de trajet

"Cela m’a pris moins d’une heure pour venir. Je vais faire les trajets à cheval une fois par semaine. Cet été, je pense que je viendrai au moins pour les services du midi à cheval. Pour le soir, je n’aurai pas le choix, je devrais prendre ma voiture car je ne peux pas rentrer de nuit à cheval", raconte Louis. "Mes collègues ont été un peu surpris. Ils se sont dit que je n’étais pas capable de le faire et quand ils m’ont vu débarquer à cheval, ils n’en revenaient pas. Il y a des automobilistes qui se sont arrêtés pour me dire que ma démarche était top. Je ne m’attendais pas à cela", continue le cavalier âgé de 21 ans.

"Je n’ai pas chiffré l’économie que je vais réaliser mais je pense que ça va jouer pas mal. En décembre, je faisais à peu près le mois avec 80 € de gazole et là j’ai doublé, voire plus. Venir à cheval va changer les choses", se réjouit-il. Et en plus de faire de belles économies, Louis réalise une belle action écologique : "Je pense que ça peut donner des idées à des gens d’utiliser des moyens alternatifs comme le vélo, la trottinette, les rollers. Il y a aussi une démarche écologique derrière tout ça, pour réduire notre empreinte. Je le fais pour une raison valable", conclut-il.