Faire sa demande en mariage devant le Titanic ? C’est possible grâce à cet Angevin !

Revivre le grand amour de Jack et Rose à bord du Titanic sous la musique mythique de Céline Dion. C’est la nouvelle proposition folle de Nicolas Garreau, fondateur d’Apoteosurprise, une société qu’il a créée en 2016, spécialisée dans les demandes en mariage loufoques.

Tout est parti d’une étude qu’il avait vu à l’époque, et qui assurait que 80% des femmes se disaient déçues par leur demande en mariage. « C’est énorme, souvent les hommes font des erreurs gigantesques », précise l’Angevin. 17 ans plus tard, Nicolas Garreau soumet dans son catalogue une trentaine de propositions de demande en mariage, allant du message au pied de la tour Eiffel au diner sur un yacht, en passant par un message porté par une colombe. Pour résumer, il s’agit de « déclarer sa flamme comme dans les films hollywoodiens, et mettre en place des scenarios fous permettant à la demande d’arriver au bon moment. »

Prêt à se jeter à l'eau ?

Le fondateur d’Apoteosurprise pousse encore le concept plus loin puisque dès l’été prochain, celui-ci va nous donner la possibilité de faire sa demande à bord d’un submersible, à 3800 mètres de profondeur, tout près du Titanic et de sa célèbre balustrade rendue culte par le film de James Cameron.

Avant de se jeter à l’eau, il faut prendre la direction l’île de Guernsey, au Canada. De cet endroit, les tourtereaux prennent un bateau scientifique pendant deux jours, avant d’arriver là où le Titanic a échoué. C’est à ce moment-là qu’ils montent à bord du submersible pour une plongée sous-marine de deux heures environ. « C’est comme dans un rêve, on voit des petites créatures bioluminescentes, des débris, quelques objets appartenant aux passagers, puis l’épave du Titanic apparait avec son grand mur d’acier. Ensuite le submersible glisse le long de l’épave. Le grand moment intervient quand on arrive sur la proue du Titanic, que l’on reconnait immédiatement, avec la fameuse passerelle immortalisée par le film de Cameron. Et c’est à ce moment-là qu’on enclenche la chanson My Heart Will Go One de Céline Dion. »

Le "Titanic" va bientôt disparaître

Monter un tel scénario n’est pas chose aisée, mais pour l’ingénieur aéronautique qu’était autrefois Nicolas Garreau, le projet a été rendu possible grâce à son carnet d’adresses : « j’ai été mis en contact avec une société qui propose des expéditions permettant de plonger à bord d’un submersible pour faire des observations de l’épave ». Car il faut savoir que le bateau, rongé par une bactérie, risque de disparaître dans quelques années. C’est pourquoi ce voyage romantique joue contre la montre, et ne peut se faire exclusivement que l’été, lors des expéditions scientifiques permettant d’approfondir notre connaissance de l’épave.

Pour se prendre pour Leonardo DiCaprio, il faudra quand même débourser la modique somme d’un million d’euros. « On privatise complètement la prestation, exceptés le chef d’expédition et deux scientifiques, les amoureux sont seuls », justifie l’Angevin, qui reconnait toutefois que le prix de la demande risque d’en refroidir plus d’un : « c’est vrai qu’il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre ce genre de prestation, mais quand on aime on ne compte pas. » On a plus qu’à souhaiter une chose aux heureux élus : que leur histoire d’amour ne se termine pas comme celle de Jack et Rose.