Venez faire l'anniversaire de vos enfants à Family Park !

L’autre atout majeur de Family Park, c’est qu’il est possible de venir fêter l’anniversaire des enfants sur place. Attention, les copains et copines qui ne seront pas invités risquent d’être jaloux ! “Dans la formule anniversaire, vous avez le gâteau avec les bougies, des bonbons, les boissons et des surprises pour les enfants. Sans oublier l’accès illimité aux attractions pour s’amuser avec les copains !”, détaille Annabelle Dheilly, la gérante du parc.

“Il y en a pour les petits, les plus grands et ce n’est pas cher”

Que l’on vienne pour souffler ses bougies ou non, Family Park promet une journée inoubliable. Elise et Bastien, des parents venus avec leurs deux filles de trois ans, recommandent les yeux fermés : “on est venus avec Capucine et Lou et elles adorent. Ici, il y en a pour les petits et les plus grands, on peut manger sur place et ce n’est pas cher”.

Pour venir profiter des nombreuses attractions de Family Park, comptez 20€ le billet adulte, 18€ pour les enfants de moins de 1m40. C’est gratuit pour les petits de moins de 0,95cm.