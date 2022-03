Faites de votre jardin un paradis !

Il existe de très nombreuses façons de se divertir et de jouer mais le choix de votre futur jeu de plein air dépend entièrement de votre jardin, de l'âge et du nombre et de vos enfants. Effectivement, un toboggan ou une nacelle sera davantage adaptée aux plus grands alors que les plus petits prendront plaisir dans une maisonnette, sur une balançoire ou bien encore un trampoline. On peut aussi imaginer des enfants en bas âge s'amuser avec un bac à sable. Il existe une large gamme de possibilités pour developper les loisirs de vos enfants .

Les toboggans peuvent parfaitement s’intégrer dans votre extérieur. À simple ou à double vague, pour les 3-6 ans ou pour les plus grands, ils offrent des designs et des couleurs très variées et attractives. Les aires de jeux apporteront à vos enfants tout le plaisir et les sensations d'une véritable aire de jeux. Ce sont les aménagements parfaits pour s'amuser avec les copains. On peut imaginer aussi proposer également un mur de grimpe à votre enfant... Enfin, le trampoline est le jeu qui fait l’unanimité de tous les enfants. On rit, on saute et on s'amuse, et cela, en toute sécurité. Pour bien choisir vos aménagements extérieur, vous pouvez consulter par exemple le site de la marque Trigano Store.

C’est une entreprise française qui se situe à Cormenon dans le département du Loir-et-Cher. Elle fabrique des jeux de plein air (toboggans, maisonnettes, aires de jeux, portiques et balançoires ainsi que d'équipement de jardin comme les abris, les carports ou les piscines) depuis 1968. Trigano Jardin s'associe à une démarche de développement durable avec l'obtention du Label FSC. L'entreprise se soucie également de l’impact de ses activités sur l’environnement. Ses produits sont fabriqués à partir de bois qui viennent de forêts certifiées et gérées de façon responsables.

Trigago Store commercialise des produits avec le label OFG, ce qui signifie Origine France Garantie, ou Made in France. Ils sont par ailleurs garantie 10 ans, bien au-delà de la garantie constructeur obligatoire qui est d'une durée de 2 ans. Trigano Store lutte contre l'obsolescence programmée, avec des pièces de rechanges mises à disposition sur certains produits. Son service client et son SAV sont basés en France.