Fake news : pourquoi les réseaux sociaux ne peuvent pas tout supprimer

Selon une récente étude, les réseaux sociaux restent perméables aux fake news.

On ne le répétera jamais assez : il faut rester vigilant face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Malgré les progrès technologiques et l’essor de l’intelligence artificielle, les fausses informations continuent de se propager massivement en ligne.

Un récent rapport scientifique européen publié par Science Feedback met en lumière l’ampleur du phénomène. Selon cette étude, les réseaux sociaux restent durablement perméables aux fake news. Sur TikTok, par exemple, près d’un contenu d’information sur quatre serait trompeur. L’analyse repose sur environ trois millions de publications collectées en octobre 2025, sur six plateformes, dans quatre pays européens, dont la France.

Face à ces chiffres, une question revient souvent : pourquoi ne pas utiliser les technologies actuelles pour détecter automatiquement les fausses informations et les supprimer ?

En réalité, la principale limite est juridique. En Europe, les plateformes sont protégées par un statut spécifique : celui d’hébergeur passif. Ce principe, issu notamment de la Directive sur le commerce électronique, stipule qu’une plateforme n’est pas responsable des contenus publiés par ses utilisateurs, tant qu’elle n’intervient qu’après signalement d’un contenu illégal.

Cela change tout. Même si une plateforme dispose d’algorithmes performants ou d’outils d’intelligence artificielle capables de détecter des contenus trompeurs, elle ne peut pas agir de manière totalement proactive sans risque. En intervenant avant tout signalement, elle pourrait être considérée comme jouant un rôle éditorial. Or, cela ferait tomber sa protection juridique et pourrait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de biais dans la modération.

Ainsi, la lutte contre les fake news ne dépend pas uniquement des capacités technologiques. Elle est aussi encadrée par un équilibre juridique délicat, qui vise à protéger la liberté d’expression tout en limitant la responsabilité des plateformes.

En définitive, si les fausses informations persistent en ligne, ce n’est pas seulement faute d’outils efficaces, mais aussi parce que le droit impose des limites à leur utilisation.