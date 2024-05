Family Park, le cadre idéal pour fêter l’anniversaire de vos enfants

Cette semaine, Vibration vous emmène à Family Park ! Cette semaine, Vibration vous emmène à Family Park !

L’anniversaire de votre enfant approche mais comme tous les ans, c’est un casse-tête : où l’emmener lui et ses copains pour cette journée si spéciale à ses yeux ? Pour marquer le coup et être sûr de satisfaire tout le monde, la solution idéale existe. Elle s’appelle Family Park ! Situé à Sorigny, à seulement 10 minutes de Tours, le parc d’attractions propose une formule anniversaire.

Déjà, celui ou celle qui fête son anniversaire ne paie pas ! Pour les copains et les copines, c’est 23€ par enfant ! Cette formule comprend tout ce qu’il faut pour un anniversaire inoubliable : entrée au parc et accès illimité à toutes les attractions, gâteau au chocolat, bonbons et boissons. De quoi faire quelques jaloux !

Une journée inoubliable

Que vous veniez ou non pour souffler vos bougies, la journée à Family Park promet de beaux souvenirs en famille. L’équipe du parc d’attractions a su diffuser sa joie de vivre et son sourire pour la transmettre aux visiteurs.

Si cette bonne humeur est l’une des clés, la diversité des attractions attire également petits et grands : jeux gonflables, mini-ferme, bateau-pirate, family coaster, mini kart à pédales, trampolines… Chez Family Park, les activités s’adressent aux tout petits, mais aussi aux adolescents et aux parents. Et pour mettre encore plus d’étoiles dans les yeux des visiteurs, le parc inaugure cette année trois nouvelles attractions : Jetboat, Flyswing et Sombreros. Prenez rendez-vous, l’ouverture est prévue pour ce printemps 2024 !

