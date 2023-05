Family Park reste ouvert les jours fériés. Family Park reste ouvert les jours fériés.

On profite du retour des beaux jours pour emmener les enfants à Family Park ! Le parc d'attractions pour toute la famille se situe à Sorigny, à seulement 10 minutes de Tours. L’avantage ici, c’est qu’il y en a pour tous les goûts : sensations et chute dans le vide avec la Family Tower, le train de la mine, des trampolines, une mini ferme, des jeux gonflables, tout nouveau spectacle “Le Trésor des Pirates”…

Peu importe l’âge de vos enfants, ils vont adorer ! Venir à Family Park, c’est la garantie de repartir avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Le mot d’ordre dans les allées du parc, c’est l’amusement ! Et ce n’est pas Patrick Bonneau, co-directeur de Family Park, qui dira le contraire : “nous sommes un parc familial où on reçoit les petits, les parents, les grands-parents… On donne du plaisir aux gens, on est des créateurs de bonheur. Les gens viennent s’amuser et nous on est très contents de voir les gens s’amuser”.