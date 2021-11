All I want for Christmas is youuu-ouuuh-ouuuh… Elle est de retour. Comme chaque année, Noël rime avec Mariah Carey. Au lendemain d’Halloween, la reine incontestée des fêtes de fin d’année a d’ailleurs lancé les festivités et nous a offert un premier joli cadeau (un peu en avance) : un mini-clip vidéo de son tube All I want for Christmas. Aujourd’hui, la diva envahit les réseaux sociaux avec un second cadeau : elle s’associe à McDonald’s pour un « Menu Mariah spécial Noël » (vidéo ci-dessous).

« UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ » POUR MARIAH CAREY

« Mes souvenirs préférés avec mes enfants, ce sont nos sorties en famille chez McDonald’s, et bien sûr, chacun a sa propre commande. Moi, j’adore le cheeseburger avec un supplément de cornichons. Réunir mon repas préféré avec ma saison préférée de l’année est un rêve devenu réalité », a déclaré Mariah Carey.

This holiday season at @McDonalds, you’re not getting the Mariah meal... you’re getting a whole menu! Introducing The Mariah Menu: get free daily deals w/ $1 min purchase Dec. 13 to 24, only in the app dahhling! #ad pic.twitter.com/Wkz90NvMWy — Mariah Carey (@MariahCarey) November 10, 2021

UN PRODUIT OFFERT CHAQUE JOUR PENDANT 12 JOURS

Pour tout achat d’un minimum de $1 entre le 13 décembre et le 24 décembre 2021, un produit McDonald’s supplémentaire sera offert au client. Chaque jour, l’offre changera. Par exemple, le premier jour : un Big Mac sera gratuit. Les jours suivants : des nuggets, des cookies, des gâteaux, des glaces, etc. L’offre est exclusivement disponible sur l’application mobile McDonald’s aux Etats-Unis. À quand la France ? Affaire à suivre…