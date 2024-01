« Novem’turières », c’est un clin d’œil au mois de Novembre, qui est leur mois de naissance. Et quand elles ont vu que le Fémina Adventure avait lieu au mois de Novembre, c’était comme une évidence ! Manon et Cannelle ont un peu moins d’un an maintenant pour se préparer à ce raid de 6 jours. Et le défi s’annonce de taille. Les deux meilleures amies vont en effet enchaîner les épreuves sportives.

Toutes deux sportives et adeptes du challenge, elles ont surtout voulu vivre une expérience unique. « On va faire des choses exceptionnelles, des choses qu’on n’aurait pas fait toutes seules », nous explique Cannelle. « Ce n’est pas qu’une course, poursuit Manon. On va aussi faire de la nage, du kayak, course d’orientation… C’est vraiment multiple. On est deux dans cette aventure, on est obligée de le faire à deux. Et ils insistent là-dessus, il faut toujours être main dans la main ».

Pour la bonne cause

Le Fémina Adventure se veut avant tout tourné vers la solidarité et l’entraide ; aussi bien pour les participantes entre elles que pour le « public ». C’est pourquoi chaque équipage doit soutenir une association durant son aventure. Manon et Cannelle ont choisi l’association Kleine Levin France, qui vient en aide aux personnes atteintes de cette maladie neurologique rare.

« Les personnes vont faire des crises d’hypersomnie, nous explique Cannelle atteinte elle-même de la maladie, caractérisées par des épisodes qui vont durer de quelques jours à plusieurs semaines, voire mois. Et pendant ces épisodes-là, elles vont avoir plusieurs symptômes comme de la confusion, de l’apathie, avoir l’envie de rien ».

Recherche de sponsors

Pour financer leur aventure, l’Orléanaise et la Blésoise sont à la recherche de sponsors, qu’elles mettront en avant notamment sur leurs réseaux sociaux durant le raid. En parallèle, les Novem’turières ont ouvert une cagnotte Leetchi, pour récolter des fonds pour l’association Kleine Levin France.