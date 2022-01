Féminicide en Maine-et-Loire : le suspect reconnait les faits

Une information judiciaire doit être ouverte ce lundi 3 janvier à Angers après la mort d’une jeune femme de 27 ans le jour de l’an. Son compagnon a reconnu lui avoir porté des coups de couteau, fait savoir la procureure de la République de Saumur, Alexandra Verron.

Les faits se sont produits à Chacé dimanche, aux alentours de 5h du matin. La victime comme le suspect sont des militaires du 2ème régiment de dragons de Fontevraud. L'homme, âgé de 21 ans, « a reconnu, au cours de ses auditions, avoir frappé son frère au visage de plusieurs coups de poing puis avoir donné plusieurs coups de couteau à sa compagne », indique le parquet.

L'autopsie réalisée dimanche a mis en évidence « dix plaies par arme blanche dont trois mortelles au niveau du thorax et des lésions de défense », selon la procureure. Le frère du mis en cause a par ailleurs déposé plainte pour les violences qu'il a subies au cours de la nuit et qui ont occasionné une incapacité totale de travail de deux jours.

Le parquet de Saumur s'est dessaisi de la procédure au profit du pôle criminel du parquet d'Angers, en vue de l'ouverture ce lundi 3 janvier d'une information judiciaire pour « meurtre par concubin et violences aggravées ». Elle devrait conduire à la mise en examen du suspect.

L'an dernier, 113 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Le premier week-end de l'année 2022 a déjà été marqué par trois féminicides.

(Avec AFP)