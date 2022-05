Féminisation des noms de rues à Tours : les votes sont ouverts

Moins de 5% des rues et équipements publics portent le nom d’une femme à Tours. Face à ce constat, la ville a décidé ces derniers mois de donner la priorité à des noms de femmes dans le futur. Un appel à idées a ainsi été lancé le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

Jusqu’au 27 mai, Tourangeau et Tourangelles ont proposé 165 noms de femmes. A partir de ce mardi, il est désormais possible de voter pour ses préférés. Entre 5 et 20 choix sont possibles, sur la plateforme decidonsensemble.tours.fr. Il faut voter avant le 17 juin. On retrouve quelques noms célèbres comme Simone Veil, Gisèle Halimi, Agnès Varda ou France Gall, mais aussi certaines personnalités locales comme Rose-Marie Merceron, de l’association Chrétiens-Migrants, récemment décédée.

50 noms seront utilisés pour désigner les rues et espaces publics de 2022 et 2023. En juillet, un jury se chargera de rendre un avis pour attribuer les noms à un lieu. La liste sera dévoilée en septembre 2022.