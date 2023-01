Festival au Mans : le geek, c’est chic !

Bernard Minet, Bob Lennon, NewTiteuf… Ils seront tous présents au Mans ce week-end à l’occasion du Geek Life Festival. La 4e édition autour de l’univers des jeux vidéo propose encore cette année une programmation très riche. Vous pourrez traverser le temps en jouant à des jeux de la NES à la PS5, participer à un concours de cosplay ou à un atelier de calligraphie japonaise, tout en croisant des robots de l’univers Star Wars.

Inclusion et sensibilisation

L’an passé, les organisateurs avaient accueilli un champion d’ESport en situation de handicap. Et cette année, l’inclusion sera au centre de l’événement, d’après le créateur et organisateur du Geek Life, Jean-Christophe K, qui va accueillir un collectif féministe : « il va s’agir des Afrogameuses, une association inclusive pour les femmes noires. Ça peut être difficile dans l’univers des jeux vidéo, déjà d’être une femme, et noire, encore plus. Il y a aura aussi des conférences, notamment sur des autrices de comics qui ont été gommées de l’Histoire par les hommes, on va leur redonner leurs places. »

L’organisateur du festival a également invité cette année la Fédération française de Jeu Vidéo pour faire un travail de sensibilisation. « Des parents ne mettraient pas, à priori, des enfants devant des films pour adultes, mais ils les laissent jouer à des jeux interdits au moins de 18 ans. Nous sommes là pour leur expliquer les icones présents sur les jeux, en adéquation avec l’âge des enfants », décrypte Jean-Christophe K.

Le Geek Life Festival se tient au Mans samedi et dimanche de 10h à 19h.