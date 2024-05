Qui a dit que le vinaigre n’avait pas la côte ? Par an, chaque Français en consomme 12,6 litres. Pour mettre à l’honneur ce produit bien trop sous-estimé, un festival du vinaigre est organisé du 31 mai au 2 juin au Campo Santo d’Orléans. Véritable rendez-vous gastronomique orléanais, ces trois jours de festivités permettront de faire découvrir au grand public les atouts culinaires de la région Centre-Val-de-Loire. « Notre territoire est hyper riche en termes gastronomiques et on s’est dit qu’il fallait organiser un festival pour faire briller cette gastronomie », explique Paul-Olivier Claudepierre, Co-propriétaire de Martin Pouret.

Et pour faire briller les mets de la région, 6 nouveaux chefs de haute volée seront présents. Élaborés par l’entreprise Martin Pouret, des vinaigres sur mesure seront mis à disposition de chaque chef pour leur restaurant. La légende Pierre Gagnaire, (que vous pouvez voir dans l’émission Top chef) ou encore les chefs étoilés Sébastien Vauxion et Loïs Bée, participeront notamment aux festivités. Accompagné d’Emmanuel Perrodin, ce dernier préparera même un dîner étoilé pour clôturer les festivités. Pour ne pas oublier la dimension locale dans ce dernier temps fort, les convives seront servis par les élèves du lycée hôtelier d’Orléans.

Un programme alléchant

Au programme, vous pourrez retrouver des concerts des Blésoises Sara et Rania, et Paola, trois anciennes participantes de télé-crochets, mais aussi Célestal, que vous pouvez retrouver sur notre antenne… Ces concerts vous sont proposés par Vibration, partenaire du festival. Mais la star du week-end restera évidemment le vinaigre et plus largement la cuisine. De la bonne nourriture qui sera présente sous de multiples formes. Vous pourrez retrouver sur place des Food trucks, un marché des producteurs, et même un concours d’œuf mayonnaise. « Les restaurateurs s’amuseront autour d’un plat qui est simple, pas cher, mais qui peut être réalisé de manière sophistiquée », complète Paul-Olivier Claudepierre. L’entrée est gratuite pour tous, afin de partager ce moment convivial avec un maximum de monde.