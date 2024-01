Festival Premiers Plans à Angers : allez rencontrer Isabelle Huppert et Ken Loach

Près de 90 films européens, 70.000 spectateurs attendus, de nombreuses avant-premières. Top départ ce week-end du Festival Premiers Plans à Angers. Jusqu’au dimanche 28 janvier, la 36e édition de l’événement va encore faire la part belle aux jeunes cinéastes européens et européennes, et à leurs premiers films.

Mads Mickelsen, Alex Lutz et Léa Drucker

Un deuxième axe de l’événement va mettre en avant des avant-premières présentées par des artistes reconnus mondialement, comme Ken Loach et Isabelle Huppert. Cette dernière viendra présenter sa dernière œuvre Sidoni au Japon. La Bête de Bertrand Bonello sera aussi visible, tout comme Kingsland avec Mads Mickelsen, ou encore Le Tableau volé, dans lequel apparaissent Alex Lutz et Léa Drucker.

Alors que les jeunes réalisateurs et réalisatrices s’étaient majoritairement penchés sur le thème de la migration ces dernières années, la donne semble avoir récemment changé, selon Claude-Éric Poiroux, le directeur général et artistique du Festival : « cette année, il y a peut-être un peu plus d’intimité, ça parle un peu plus de choses qui touchent aux expériences personnelles : l’adolescence, la sexualité pour des gens qui ont 15-20 ans. Ça touche le personnel, la façon de découvrir sa propre vie et celle des autres, et comment en parler. »

Rétrospectives, ateliers et tables rondes

Sont aussi au programme des rétrospectives sur Jane Birkin, le rapport entre sport et cinéma, mais aussi des ateliers sur le cinéma d’animation pour les plus jeunes, ou encore des focus à destination des professionnels sur des thèmes comme le casting ou l’écriture d’un film.

Vous pouvez retrouver ici l’ensemble de la programmation de la 36e édition du Festival Premiers Plans à Angers, ainsi que tous les tarifs de l’événement.