Fête de la musique 2023 à Orléans : infos pratiques

Comme chaque année, des groupes et artistes musicaux investiront les rues de la ville, pour faire danser et chanter les habitants ! Cette année encore, ils seront nombreux à prendre part à la manifestation. Pour rappel, il s’agit de la 42ème édition de la Fête de la musique.

Et pour le public, il y en aura pour tous les goûts ! « La ville d’Orléans laisse la possibilité aux musiciens, amateurs comme professionnels, de se produire bénévolement et librement dans le centre historique, précise-t-elle dans un communiqué. Chacun peut se rapprocher des commerçants et riverains pour proposer animations et concerts, mais surtout bénéficier de l'accès aux points de branchement électrique ».

Cette année, les festivités s’étendent de 18h à 2h du matin ; une amplitude horaires élargie par rapport à l'an dernier (19h-1h). Les concerts organisés ne devront pas entraver la circulation des véhicules et du tram. Le stationnement et la circulation seront interdits dans la zone piétonne du centre ancien, de 18h à 2h du matin, et les bornes d’entrées seront bloquées de 18h à 2h du matin. La circulation du tram sera maintenue et renforcée avec un tram toutes les 15 minutes.