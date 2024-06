Fête de la musique 2024 à Angers : infos pratiques

C’est un vendredi de fête qui s’annonce ! Comme chaque 21 juin, les villes et villages de France laisse chanteurs et chanteuses envahir leurs rues à l’occasion de la fête de la musique. Très majoritairement gratuits, de nombreux concerts sont prévus à cette occasion. Une immense communion à laquelle amateurs comme professionnels peuvent prendre part, et ce, aussi spontanément qu’ils le souhaitent.

À Angers, c'est d'ailleurs le coeur de cette fête, sa spontanéité ! Les musiciens, chanteurs, artistes, tous sont encouragés à faire découvrir leurs styles musicaux aux habitants, qu'ils soient professionnels ou non. Chacun peut donc venir s'installer dans la rue qu'il souhaite et ce même au dernier moment ! Pour profiter au maximum de cette ambiance, les festivités dureront de 19 heures à minuit et ce dans tout le centre ville. Pour sécuriser au maximum les lieux, ce dernier sera interdit aux voitures pendant toute la soirée.

Une soirée bien rodée

L'événement principal de cette soirée folle se déroulera sur la Place du Ralliement. De 18h30 à 21h30, plusieurs chorales locales viendront donner de la voix et mêler les badauds à leurs univers. En complément, plusieurs autres initiatives angevines ont déjà été annoncées pour rendre la fête encore plus intense. Du rock, de la pop, du Gospel ou encore de l'électro, ... Il y en aura pour tout les goûts !

Une intensité qui sera peut-être accompagnée de chaleur en ce premier jour d'été. Mais pas d'inquiétude, des "Bars à eau" ont été prévus par la ville et seront disponible en continu sur les places Imbach et Ralliement ainsi que dans la rue des Lices. Une superbe occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour dire bonjour aux beaux jours.

Informations circulation :

La circulation et le stationnement seront fermés dans le centre-ville de 19h à minuit

Fermeture de 19h à minuit du pont de Verdun, du quai des Carmes et de la rue Beaurepaire.