Fête de la musique 2024 à Bourges : un programme bien chargé !

Comme chaque 21 juin, les villes et villages de France laisse chanteurs et chanteuses envahir leurs rues à l’occasion de la fête de la musique. Très majoritairement gratuits, de nombreux concerts sont prévus à cette occasion. Une immense communion à laquelle amateurs comme professionnels peuvent prendre part, et ce, aussi spontanément qu’ils le souhaitent.

Comme chaque année, la ville de Bourges participe activement à ces festivités. Pour cette édition 2024, les artistes seront présents dans toute la commune, que ce soit simplement dans la rue, dans les commerces ou dans des lieux à vocation musicale. Et si beaucoup de shows sont déjà prévus, il est encore possible, pour tout le monde, de venir proposer son univers musical.

Cependant, les principaux événements culturels, se dérouleront au Couvent des augustins, sur les places Simone Veil et Jacques Coeur ou aux jardins des prés Fichaux. Là encore vous serez servis, avec des chorales diverses et variées, de la musique classique mais aussi des fanfares en tout genres. Rendez-vous également dans les bars et restaurants de la ville.

Cet ensemble de festivités permettra de mettre en avant un certain nombre d’artistes locaux et de s’oublier le temps d’une soirée.