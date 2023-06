Fête de la Musique : programme et infos pratiques en Bourgogne

Ce mercredi 21 juin, c’est la Fête de la Musique ! Une fête annuelle qui célèbre cette année ses 40 ans, elle est d’ailleurs devenue l’événement culturel le plus fréquenté de l’année avec les Journées du Patrimoine.

Avec des concerts de groupes amateurs ou pas d’ailleurs un peu partout, dans les bars, les rues et les places des villes, on vous propose une sélection de quelques événements prévus dans la région pour chanter, danser et célébrer l’été.

Dans la Nièvre à Nevers, la ville vous donne rendez-vous dans 23 lieux différents pour un total de 32 spectacles ! Avec notamment Dj-ox et sa soirée moules frites au bar le Carnot de 19h à 1h. À ne pas manquer non plus l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Nevers au Centre Culturel Jean-Jaurès. La liste complète est à retrouver ici.

Dans l’Yonne à Saint-Fargeau, du rock et du blues sont au programme avec Aurel & Co, vous traverserez les univers musicaux divers reliés par les mots. Une voix envoûtante et le son des guitares électriques suivis de The Doc.

À Auxerre, la musique va également rythmer les rues de la ville. Côté circulation, il est conseillé aux visiteurs d’éviter les quais de l’Yonne et d’emprunter la rive-droite et les boulevards.

Et puisqu’on parle musique, notez aussi que le festival Catalpa se tient de vendredi à dimanche, au parc de l’arbre sec. Un événement gratuit qui attire d’ordinaire plus de 40 000 spectateurs ce qui en fait le plus gros festival de Bourgogne. Au programme : rock, électro et reggae. Plus d’infos par ici.

En Saône-et-Loire, à Mâcon, rendez-vous sur l’esplanade Lamartine, et dans les bars et les restaurants du centre-ville. Sur scène, trois groupes se succéderont dès 19h. Du reggae root au slam en passant par le rock garage, tous les amateurs de musique trouveront leur bonheur. À Loché, sur l’aire de loisirs "Les Quatre Saisons", le groupe Pure Vintage reprendra des tubes internationaux dans une version atypique et innovante à 20h30.