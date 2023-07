Comme chaque année, des festivités sont organisées à Châteauroux et dans les communes alentours pour la Fête Nationale. Cette année, des animations sont organisées le jeudi 13 et le vendredi 14 juillet. Bal populaire, feu d’artifice ou retraites aux flambeaux sont au programme, sous réserve du maintien des festivités. À cause de la sècheresse, certaines municipalités ont en effet décidé de supprimer leur feu d’artifice.

Voici une liste (non exhaustive) des animations programmées :

Jeudi 13 juillet

Châteauroux : rendez-vous à partir de 22h30 au parc de Belle-Isle de Châteauroux pour le feu d’artifice, suivi d’un bal populaire. Un bal des pompiers est également organisé au centre de secours principal de Châteauroux, dès 20h.

Levroux : 19h casse-croûte républicain au café du commerce, 22h30 retraite aux flambeaux jusqu’aux tours, 23h, feux d’artifice depuis les tours.

Mézières-en-Brenne : Retraite aux flambeaux, feu d'artifice et grand bal populaire gratuit.

Martizay : À partir de 20h, apportez votre pique-nique, à 22h30: rassemblement devant la mairie pour la retraite aux flambeaux accompagnée de la fanfare municipale et à 23h: feu d'artifice suivi d'un bal populaire.

Vendredi 14 juillet

La Châtre : Concert avec The Backstage suivi d'un feu d'artifice et d'une soirée dansante, rue du Parc, à partir de 20h.

Levroux : 11h30 cérémonie républicaine au Monument aux morts, 17h concert des vrais amis.

Buzançais : rendez-vous à la salle des fêtes à 18h pour une distribution de drapeaux aux enfants. Une cérémonie aura lieu dès 18h30, place Balanant et 19h place De Gaulle. Un lâcher de pigeons est organisé à 19h15 aux Grands Jardins, puis une retraite aux flambeaux au départ de la salle des fêtes à 22h. Le feu d’artifice sera tiré à 23h au stade de la Tête Noire.

Le Blanc : Défilé le matin puis feu d’artifice suivi d’un bal musette avec Serge Conjad et l’orchestre Loup Parça. Défilé du 14 juillet à 11h dans le centre-ville. Feu d’artifice à 23h.

Éguzon : brocante dès 6h, guinguette avec le groupe Super 36 place de la côtelette, marché des producteurs de 17h à 20h dans les douves de la mairie, feu d’artifice à partir de 23h dans le parc de la mairie, suivi du bal des pompiers à la caserne. Fête foraine place de l’église.