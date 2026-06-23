Fin de vie : et si le vrai pouvoir du Sénat était simplement… le temps ?

La proposition de loi sur l’aide à mourir est de retour à l’Assemblée nationale. Une troisième lecture a débuté avant un vote qui pourrait être définitif le 15 juillet.

Le processus parlementaire est long. Les députés ont déjà adopté le texte sur la fin de vie à deux reprises. Les sénateurs l’ont rejeté à deux reprises. La commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis a échoué. Et pourtant, le débat continue. Mais si ce sont les députés qui ont le dernier mot, à quoi sert cette longue navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat ?

On présente souvent la navette parlementaire comme un mécanisme destiné à rapprocher les positions des deux chambres. C’est vrai. Mais ce n’est peut-être pas son effet le plus intéressant. Car même lorsqu’il sait qu’il ne pourra pas imposer sa position finale, le Sénat dispose d’un pouvoir considérable : le temps.

À chaque lecture, les sénateurs auditionnent des experts, proposent des amendements, soulèvent de nouvelles objections et obligent les défenseurs du texte à affiner leurs arguments. Pendant ce temps, le débat se poursuit dans la société, les associations se mobilisent, les médias s’emparent du sujet et les parlementaires eux-mêmes continuent de réfléchir.

Autrement dit, le texte n’est pas seulement examiné sur le plan juridique. Il est aussi mis à l’épreuve politiquement. C’est particulièrement visible sur la question de l’aide à mourir. Au fil des votes, l’écart entre les partisans et les opposants du texte s’est resserré. Rien ne permet d’affirmer que cette évolution est uniquement due au travail du Sénat. Mais elle illustre une réalité souvent oubliée : dans une démocratie, le temps peut modifier les rapports de force autant que les arguments.

On pourrait donc voir la navette parlementaire non seulement comme un outil de fabrication de la loi, mais aussi comme un test de solidité politique. Une manière de vérifier qu’une majorité reste convaincue de son choix malgré les critiques, les amendements et les mois qui passent.

C’est peut-être là l’effet le plus méconnu de la navette parlementaire : elle ne mesure pas seulement l’accord entre deux chambres. Elle mesure aussi la résistance des convictions au temps.