Financement de la présidentielle : pourquoi le Premier ministre échange avec les banques

Une intervention qui peut surprendre : pourquoi un Premier ministre intervient-il dans une affaire qui semble relever des relations entre une candidate et des banques privées ?

Sébastien Lecornu a réuni plusieurs grandes banques françaises afin de les encourager à financer les campagnes présidentielles de 2027, y compris celle de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, qui rencontre des difficultés pour obtenir un emprunt auprès d’établissements français.

Souveraineté démocratique

Le gouvernement ne peut pas imposer à une banque de financer un candidat. Les établissements bancaires restent libres de leurs décisions et doivent évaluer les risques financiers selon leurs propres critères. Sébastien Lecornu ne peut donc pas demander à une banque d’accorder un prêt à Marine Le Pen ou à un autre candidat.

En revanche, Matignon considère que le financement des campagnes présidentielles touche à un enjeu de souveraineté démocratique. En France, le financement politique est fortement encadré : les dépenses de campagne sont plafonnées, les comptes sont contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et une partie des frais peut être remboursée par l’État.

Mais avant même le remboursement public, un candidat doit trouver les moyens de financer sa campagne. C’est précisément cette étape qui inquiète le gouvernement : si un candidat ne parvient pas à obtenir de prêt auprès de banques françaises, il peut être amené à se tourner vers des prêteurs étrangers.

Sur le plan juridique, un prêt étranger n’est pas assimilable à un don. Il ne constitue donc pas automatiquement une infraction : un prêt doit être remboursé et relève d’un régime différent. Mais il soulève une question politique sensible : celle du risque d’une dépendance financière ou d’un soupçon d’influence extérieure dans une élection nationale.

La loi française interdit déjà les dons des personnes morales aux candidats afin d’éviter qu’un acteur disposant de moyens importants puisse peser sur une campagne. Le débat actuel porte donc sur une autre question : même légalement autorisé, un financement étranger peut-il fragiliser la perception d’indépendance d’une élection ?

Pour Matignon, l’objectif n’est pas de choisir quels candidats doivent être financés, mais d’éviter qu’une campagne présidentielle française puisse dépendre d’intérêts financiers extérieurs. Un équilibre délicat entre liberté des banques, égalité entre candidats et protection de la souveraineté démocratique.