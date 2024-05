Finie l’addiction aux écrans avec The Phone, le téléphone sans internet ?

Le gouvernement doit d’ici la fin du mois de mai faire des propositions concrètes pour répondre aux conséquences de la surexposition des enfants aux écrans. Fin avril, un rapport préconisait par exemple d’attribuer à partir de 11 ans un téléphone à son enfant mais sans accès à internet. Ça tombe bien, Maïlys Cantzler, une entrepreneuse et mère de deux ados, a développé un smartphone sans internet. « Elle a vu les effets néfastes des smartphones, notamment les réseaux sociaux, sur un de ses fils et elle a eu envie de créer The Phone », explique le co-fondateur de The Phone, Marius Colomb. « Nous avons décidé de créer ce téléphone pour équiper les enfants qui sont encore trop jeunes pour avoir un smartphone mais qui ont besoin d’être joignable au quotidien », explique-t-il.

L’essentiel des communications

The Phone se résume « aux essentiels de la communication », affirme Marius Colomb : appels et SMS. N’espérez pas d’internet et encore moins d’applications comme des réseaux sociaux. Le Wi-Fi et l’appareil photo ont aussi été retirés. Il n’y a pas non plus de GPS.

Pour se différencier des téléphones rudimentaires, les créateurs de The Phone ont choisi de le doter d’un écran tactile de 5,5 pouces, le tout pour 100 euros. « avec des touches, ça a un côté punitif pour un enfant et ce n’est pas simple d’utilisation ».

Pour se le procurer, il faut aller sur le site de la marque. Les premières commandes ont été enregistrées au début du mois. 10 000 exemplaires devraient avoir été vendus et expédiés d’ici la rentrée.