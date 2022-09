Fleury Loiret Handball : une "situation très préoccupante"

« Aujourd’hui je pense que tout le monde peut sauver le FLH. Que ce soit un citoyen, les collectivités ou les partenaires privés. » En cette soirée du mercredi 14 septembre au gymnase Albert-Auger de Fleury les Aubrais, la présidente du FLH, Sabine Guillien-Heinrich, envoie un nouvel appel à l’aide pour tenter de sauver son club, descendu en Division 2 cette année.

Le calcul est simple : le club fleuryssois a encore 15 jours pour tenter d’obtenir 150.000 euros. Il doit en effet fournir au greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans et à la Commission Nationale de Contrôle et de Gestion de la Fédération Française de Handball la version définitive de ses comptes annuels. C’est une « situation très préoccupante, la deadline n’est plus négociable »,, poursuit la présidente.

50% du chemin parcouru

Sur les 300.000 euros qui manquaient au club cet été, la moitié a déjà a été trouvée. Dans le détail : 80.000 euros de partenaires privés, ainsi que 35.000 euros de subvention exceptionnelle du Conseil Départemental du Loiret et 35.000 euros de la Région. Ces derniers « ont joué le jeu et nous soutiennent depuis le départ »,, assure Sabine Guillien-Heinrich.

Concernant les 150.000 euros manquants, la présidente avoue que « cela peut être dérisoire comme représenté une grosse somme, mais si j’avais perdu espoir de la trouver, j’aurais posé les clés depuis longtemps. » Par ailleurs, si le FLH échoue à trouver l’argent, il ne sera plus maître de son destin et pourra risquer au tribunal le redressement judiciaire, la liquidation, voire le dépôt de bilan.

Des courriers ont été envoyés à la Métropole d’Orléans pour des demandes d’aides supplémentaires, pour l’instant restées sans réponse.