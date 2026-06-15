Flo Delavega revient sur les raisons de la fin de Frero Delavega

Alors qu'il signe son retour musical avec le titre Aimer les gens, Flo Delavega se confie sur une période marquante de sa carrière : la fin de Frero Delavega. Dans un entretien accordé à Réel Media, l'artiste est revenu avec sincérité sur les circonstances qui ont conduit à la séparation du célèbre duo qu'il formait avec Jérémy Frero.

Révélés dans l'émission The Voice en 2014, les deux chanteurs avaient rapidement conquis le public grâce à leurs harmonies vocales et à leurs chansons aux sonorités folk-pop. En quelques années seulement, Frero Delavega est devenu l'un des groupes les plus populaires de la scène française, enchaînant les tournées à guichets fermés et les succès commerciaux.

Mais derrière cette réussite se cachait une réalité plus difficile à vivre pour Flo Delavega. L'artiste explique que la célébrité soudaine a profondément bouleversé son quotidien. Ancien professeur d'EPS avant de se consacrer entièrement à la musique, il a eu du mal à s'adapter à cette nouvelle vie constamment exposée au regard du public.

La séparation de Frero Delavega mûrie lors d'un voyage

Selon Flo Delavega, la décision de mettre fin à l'aventure Frero Delavega s'est progressivement imposée à lui. C'est notamment lors d'un voyage au Pérou qu'il a pris le temps de réfléchir à son avenir et à ses aspirations personnelles.

Le chanteur raconte avoir ressenti un besoin grandissant de retrouver davantage de liberté et de simplicité dans sa vie. Les obligations promotionnelles, les sollicitations permanentes et le rythme soutenu des tournées finissaient par peser lourdement sur son équilibre personnel.

La pression liée à une carrière aussi médiatisée est également l'un des éléments qui l'ont poussé à prendre du recul. Flo Delavega confie s'être parfois senti envahi par cette notoriété qu'il n'avait pas anticipée et qui ne correspondait plus à ses besoins profonds.

Près de dix ans après la séparation de Frero Delavega, l'artiste semble aujourd'hui regarder cette période avec sérénité. Son retour avec Aimer les gens marque une nouvelle étape de son parcours, plus en accord avec ses valeurs et son envie de partager une musique authentique.