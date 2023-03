Foenix 7777 : cheminots le jour, groupe de rock la nuit !

Tout a commencé par une conversation, simple, entre deux collègues. L’un est contrôleur de trains et écrit des textes. L’autre est conducteur de trains, et guitariste. Richard Fresneda et Frédéric Bazot se sont alors testés à faire de la musique ensemble, et le résultat leur a plutôt plu. C’est ainsi qu’est né Foenix 7777, avec un « F » pour rappeler le nom des deux fondateurs du groupe.

De fil en aiguille, d’autres collègues cheminots ont intégré le projet, ainsi qu’un passionné de chemins de fer ! Fabien Elisabeth, Paul Philippe et Thomas Bouyssier complètent l'équipe. « Ça fait un sujet de conversation un peu différent de celui qu’on peut avoir au boulot, souligne le Berrichon Richard Fresneda. Ça fait du bien de parler d’autres choses que de boulot, surtout quand on est dans des métiers comme les nôtres où c’est parfois compliqué ».