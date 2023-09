Foire du Mans : « Ça va swinguer ! »

L’occasion de chiner, se divertir et pourquoi pas faire de bonnes affaires. C’est le retour de la Foire du Mans du jeudi 14 au lundi 18 septembre au centre des expositions. Animations, concerts, expositions, parades… Plus de 460 exposants vont vous accueillir cette année avec encore de très nombreuses activités à faire en famille ou entre amis. Il y aura « une notion de convivialité, de festivité et de plaisir toujours plus intéressante pour que l’expérience de nos visiteurs soit à chaque fois meilleure », explique le directeur de la société Le Mans Événement, Julien Raimbault.

La musique et la danse à l'honneur

Par ailleurs, 1000 animaux seront aussi sur place avec la présence d’agriculteurs et d’éleveurs. Le directeur évoque aussi pour cette nouvelle édition le thème principal, intitulé : « ça va swinguer, et qui sera dédié à la danse et à la musique de la première moitié du XXème siècle. Il y aura des démonstrations, on va pouvoir s’exercer au charleston, et à toutes ces danses qui convoquent beaucoup de joie et d’entrain. Ce sera très visuel. »

Le Conseil Départemental va aussi présenter l’exposition de « La Sarthe : terre de jeux », dédiée aux JO prévus l’année prochaine. Et malgré l’inflation et la hausse des prix toujours d’actualité pour les visiteurs, Julien Raimbault se veut rassurant : « la foire est l’occasion d’envisager des investissements car on offre la possibilité de négocier, de comparer. Les entreprises sont disponibles pour faire des affaires, des montages spécifiques pour des tarifs et des solutions intéressantes. On a des offres nouvelles sur tout un tas de secteurs d’activités permettant aux consommateurs de faire des économies, comme la question de l’énergie ».