Football américain : un Tourangeau aux portes de la NFL

Les débuts n’ont pas été simples. Âgé de 17 ans à l’époque, Wilfried intègre un lycée américain du Connecticut, et a dû se confronter à la barrière de la langue. « Après une bonne année et demi, mon anglais s’est amélioré, je parlais couramment, nous explique-t-il. Et après ça, l’intégration s’est faite naturellement. Aux États-Unis, si tu es bon dans le sport que tu fais, tout le monde te respecteras ».

Après avoir été vice-champion d’Europe en 2017 avec l’équipe de France junior, et champion de France en 2018 avec les Spartiates d’Amiens, Wilfried Pene s’est envolé pour les États-Unis, afin de tenter le rêve américain. Son rêve, c’est celui de devenir joueur professionnel. Et pour le moment, les étoiles semblent s’aligner pour le jeune Tourangeau…

À la fin du lycée américain, Wilfried a décroché une bourse pour jouer, et étudier, à Virginia Tech, l’une des plus grosses universités américaines. C’est là que les choses sérieuses commencent. Le Français se donne deux ans pour être recruté ou « drafté » par la NFL, et devenir joueur professionnel.

Au haut niveau

Et le parcours est encore long. « Pendant la saison, des recruteurs vont venir, regarder comment vous vous entrainez. Et ensuite, dès que la saison est finie, on a cette phase de préparation pour les « combine ». C’est la NFL qui vous invite à participer à une journée de tests. Ou sinon, il y a ce qu’on appelle les « pro day ». Chaque université a son « pro day ». Et du coup, les coachs et les recruteurs viennent vous voir. Dès qu’on a fini les entretiens, les tests etc… il y a ce qu’on appelle « la draft ». »