Football : ce collectif baptisé "Super-kop-ter" s'amuse à choisir un petit club au hasard pour mettre l'ambiance dans les tribunes (vidéo)

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette folie qui règne dans les gradins donne de la force à l'équipe. " J’ai 32 ans, je ne vais pas jouer encore longtemps, des moments comme ça c’est inoubliable ", a confié le capitaine de l’équipe du FC BoupereMonProuant (FC BMP), surpris par la venue des Superr-Kop-Ter. "J’avais demandé aux jeunes de venir et de s’installer en tribunes, ils ne savaient pas trop pourquoi", a expliqué Pierre Rhabiller, le président du club qui était le seul dans la confidence. "Je savais qu’ils allaient être près d’une centaine, mais de là à mettre une telle ambiance, c’est tout simplement fou !", s'est-il réjoui.

Une idée née pendant le Covid

Cette idée folle de remplir les tribunes d'un petit club et de mettre l'ambiance avec des chants, fumigènes et mascottes, est en réalité née pendant l'épidémie de Covid pour insuffler un peu de gaieté à cette période bien morose. "On a lancé ça sur les réseaux et ça a bien pris", a confié l’un des membres des Super-Kop-Ter.

Si le collectif a déjà frappé trois fois par surprise avec trois "représentations" dans des petits clubs de la région, le groupe lancera bientôt une nouvelle fléchette sur une carte de Vendée afin de sélectionner leur prochain déplacement !