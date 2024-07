Football : d'où viennent les tirs au but ?

Ce mardi 9 juillet à 21h, l’équipe de France de foot affronte l’Espagne en demi-finale de l’Euro. On croise les doigts pour une victoire des Bleus dans le temps réglementaire sans passer par les prolongations et les tirs au but ! Une épreuve fatidique que les joueurs de Didier Deschamps ont enfin remporté vendredi dernier face au Portugal, la première dans une compétition depuis 1998. Mais d'où vient le système des tirs aux buts ?

Plutôt pile ou plutôt face ?

Pour ça, il faut remonter à 1968. À cette époque, les règles du foot sont loin de celles qu’on connait aujourd’hui et les tirs au but n’existent pas encore, ce qui complique la désignation d’un vainqueur en cas d’égalité. L’Euro 68 en est le parfait exemple : en demi-finale, Italie et URSS sont à 0 – 0 au bout de 120 minutes. Un scénario qui n’avait pas été anticipé et résultat, le vainqueur est désigné sur un pile ou face. L’Italie passe mais en finale, rebelote : match nul dans le temps réglementaire. Cette fois-ci pas de pile ou face, on rejoue le match deux jours plus tard et les Italiens remportent la compétition.

Coup de gueule à la FIFA

La même année, aux JO de Mexico, Israël est éliminée en quart de finale après un match nul par tirage au sort. Furieux, le dirigeant Yosef Dagan envoie une lettre à la FIFA dans laquelle il propose son idée : un face à face entre 5 joueurs de champ et le gardien, les tirs au buts étaient nés ! L’idée est brillante par sa simplicité et son suspens. Adoptée en 1970, la première séance de tirs au but de l’histoire a lieu en Angleterre, entre Hull City et Manchester United lors de la demi-finale de la Watney Cup.