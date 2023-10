Football : le club de Vierzon suspend ses activités après des cris de singe en tribune

Crédit: Photo by Peter Glaser on Unsplash

La réaction est forte et n’a pas tardé. Alors que les U18 du Vierzon Football Club disputaient un match de Coupe Gambardella face à Bourges dimanche 1er octobre, des cris de singe ont été proférés en tribune. Face à cet acte qualifié de « relent infecte et insupportable de racisme », le président du club a décidé de suspendre toutes les activités jusqu’à nouvel ordre. Tous les entrainements, à l’exception de ceux du groupe N3, sont ainsi annulés.

« Le VFC, avec l’aide de la municipalité qui gère notre enceinte, va définir un plan d’actions concrètes pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise », indique le président Thierry Pronko. « Notre association est déjà pointée du doigt par les instances et risque d’être sanctionnée, nos jeunes risquent de quitter la compétition sur tapis vert et notre maillot, nos couleurs et notre club sont salis », poursuit celui a également décidé de se mettre en retrait du club.

Une réunion est prévue prochainement avec la maire de Vierzon Corinne Ollivier, pour évoquer notamment la question de l’accès au stade Brouhot.