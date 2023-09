Forever Young au Mans : « Beaucoup de jeunes très impliqués font de jolies choses »

Crédit: Compte Facebook Of course Le Mans

Plusieurs milliers de personnes sont attendues durant cinq jours pour l’un des événements manceaux de la rentrée. « Forever Young », dédié à la jeunesse autour de thèmes comme la culture ou le sport, intègre un dispositif déjà mis en place à l’Université, « Campus en fête », mais aussi « Sport en fête ».

L’objectif, c’est d’attirer à nouveau les jeunes vers des associations culturelles et sportives, suite à des années post-covid compliquées. « C’est aussi leur montrer ce qui existe sur le territoire, et mettre en valeur ce que font nos jeunes, qui seront peut-être même davantage mis en valeur pour cette troisième édition. C’est un événement mis en place par les jeunes, pour eux, et pour mettre en valeur nos talents dans différents domaines, car on a beaucoup de jeunes très impliqués qui font de jolies choses, que ce soit en musique, en théâtre, en danse, ou dans le sport », explique Mickaël Guihard, adjoint au maire en charge de la Jeunesse, de la Vie étudiante, et de l’Éducation artistique et culturelle.

Demandez le programme

On aura droit le 26 septembre à un premier temps fort grâce à « Campus en fête », et une soirée-concert sur le campus. La journée du 27 sera davantage centrée sur les quartiers, et notamment les Sablons. Une journée jeux de société et jeux de rôle est aussi prévue place de la République. Le 28, une soirée roller-disco sera au programme à hauteur du campus universitaire, tandis qu’une soirée autour du théâtre sera mise en place au Théâtre Paul Scarron. Un show de VTT trial sera également au menu lors du vendredi 29 septembre, alors que plusieurs temps festifs (animations musicales, théâtrales…) auront lieu en centre-ville lors de la dernière journée de « Forever Young ».

« Par l’intermédiaire de notre antenne jeunesse, on a fait des sondages pour savoir ce que voulaient voir les jeunes dans Forever Young », ajoute Mickaël Guihard, « et ce qu’ils souhaitent, c’est que davantage de choses leur parlent directement, sur les esthétiques musicales, les animations sportives. Ça nous a permis d’orienter davantage nos propositions. »