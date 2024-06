Cela fait cinq ans que l’on n’avait pas connu de tels chiffres : les prix de nos forfaits mobiles n’avaient pas été aussi bas depuis 2019.

Un record souligné par une récente étude d’Ariase, un comparateur de box Internet et de forfaits mobiles. Dans les faits, en ce mois de juin 2024, le coût moyen d’un forfait mobile avec appels illimités et 10 gigas de données minimums est en moyenne à 12,93 euros.

Mais de quoi vient cette baisse ? Tout simplement de la concurrence entre les acteurs les plus importants du secteur. On peut penser par exemple à Sosh, la filiale low-cost d’Orange, qui n’hésite pas à proposer un forfait moyen à 7,41 euros. Sans surprise, ses adversaires s’alignent, qu'ils s'agissent de Bouygues à un peu plus de 6 euros, ou Red By SFR à 6,41 euros.

Autre raison aussi qui peut expliquer ces chiffres : le fait que les opérateurs veulent à tour prix garder leurs abonnés. Comment ? En ajoutant davantage de gigas Internet dans les forfaits, sans forcément augmenter le prix des abonnements.