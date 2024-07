C’est à ce moment précis que vous vous demandez si tel fruit ou tel légume doit se mettre au réfrigérateur, ou pas. Petite mise à jour.

Déjà, très rapidement, sachez qu’il vaut mieux éviter le réfrigérateur. En effet, si on laisse nos fruits et légumes deux ou trois jours à l’intérieur, cela leur fait perdre leurs vitamines. Autre argument qui va peut-être en convaincre davantage : les produits que vous placez au frais perdent aussi en goût.

Évidemment, s’il fait plus de 30 degrés dans votre cuisine, n’hésitez pas à conserver tout ce qui est navets, céleris, salades ou encore carottes. Même chose pour les fruits rouges : framboises, myrtilles ou cerises.

En revanche pour les fruits rouges toujours, ne mettez surtout pas vos fraises qui peuvent s’abimer. Même conseil pour les tomates, les bananes ou encore tout ce qui touche aux fruits exotiques.

Dernier conseil pour se faire plaisir : pensez à acheter des fruits et légumes de saison, ce sera toujours meilleur. Et si vous avez vraiment trop peur de laisser vos fruits et légumes à température ambiante, pensez à les sortir du réfrigérateur une petite heure avant de les cuisiner.