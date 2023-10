L’hiver approche, et, avec lui, l’arrivée des factures d’énergie. Mais il y a une bonne nouvelle : EDF et Engie ont récemment annoncé qu’ils allaient encore proposer des défis et récompenser les clients qui économisent le plus d’électricité cet hiver.

Double objectif : écologique d’abord, quand on sait que l’an dernier, en moyenne, selon Engie, les participants avaient consommé en moyenne 8% de moins que les autres. Second objectif : soulager le système électrique sur les périodes de pointe.

Du côté d’Engie toujours, les fameux défis ont démarré le 2 octobre dernier. À la clé ? Un gain de quatre euros par épreuve, et cela peut monter jusqu’à 40 euros en cumulé si l'on arrive à diminuer notre consommation pendant dix jours de suite.

Enfin, chez EDF, les défis vont démarrer dès le mois prochain et vont durer jusqu’au 28 février. Les consommateurs les plus sobres pourront alors remporter des places pour aller aux JO de Paris l’année prochaine. Pour participer, il faut avoir le tarif commercial, ce qui exclut les clients au tarif bleu réglementé.