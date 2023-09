Gastronomie : voici le fromage qui a été élu le meilleur du monde (photo)

Avis aux amateurs de fromages ! Lors de la 6e édition du Mondial du fromage et des produits laitiers, qui s’est tenu à Tours du dimanche 10 au mardi 12 septembre 2023, le prix de "meilleur fromage du monde" du Concours international produits 2023, a été décerné à l’époisses "Perrière" de la fromagerie Berthaut, située à Époisses, en Côte-d’Or. Nichée au cœur du village depuis 1956, cette célèbre fromagerie est une véritable institution dans la région.

"Il y avait 1550 fromages sélectionnés dimanche matin, puis ils ont préselectionné les 12 fromages qui avaient les meilleurs notes. Nous ne savions pas trop qui avait été sorti de cette sélection et puis un jury international, en présence du Président des Marchés de Rungis, Stéphane Layani, a voté", a expliqué le Directeur Général de la fromagerie Berthaut, Christophe Prouvost, auprès de France3 Régions. "On a eu le bonheur d'abord de voir qu'on était présélectionnés et ensuite de se voir attribuer la meilleure note devant les autres fromages, notamment devant les divas suisses. On est très contents et très fiers au niveau de la fromagerie," a-t-il ajouté. Ce salon, qui se tient tous les deux ans, réunit près de 3.000 visiteurs et environ 200 exposants venus de plus de 48 pays.