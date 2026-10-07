George Clooney veut ouvrir un restaurant italien dans le Var

George Clooney bientôt restaurateur dans le sud de la France ? L’acteur travaille à l’ouverture d’un restaurant italien haut de gamme à Cotignac, village du Var classé parmi les plus beaux de France.

Le projet doit prendre place dans les locaux d’une ancienne pizzeria, Les 3 Marches, où des travaux sont actuellement en cours.

Un choix géographique qui n’a rien d’étonnant. George Clooney connaît déjà bien la région puisqu’il réside une partie de l’année avec sa famille au domaine du Canadel, à Brignoles, situé à une vingtaine de kilomètres de Cotignac. La propriété a été achetée en 2021.

L’acteur a également ses habitudes dans le village, notamment au restaurant bistronomique Picotte.

George Clooney associé à un investisseur canadien

Pour ce nouveau projet, George Clooney ne se lance pas seul dans l’aventure. Il est associé à Graham Porter, investisseur canadien déjà implanté à Cotignac.

Ce dernier est notamment propriétaire de l’hôtel Lou Calen, établissement historique du village autrefois fréquenté par Joe Dassin.

Pour le moment, peu d’informations supplémentaires sont disponibles concernant le futur restaurant de George Clooney : ni son nom, ni sa carte, ni sa date d’ouverture n’ont encore été révélés.

La direction de Lou Calen préfère d’ailleurs rester discrète et indique ne pas souhaiter communiquer davantage sur le projet avant 6 mois.