Georges-Alain de la Star Academy : retour musical et tournée annoncée

Le public de la Star Academy ne s’attendait pas à une telle surprise. Samedi 10 janvier, Georges-Alain Jones a fait une apparition remarquée sur le plateau du célèbre télé-crochet, déclenchant une vague de nostalgie. 24 ans après son passage au château, le retour musical de Georges-Alain est désormais officiel. Après Lilles et Reims, le chanteur annonce une date à Bordeaux, notamment.

Arrivé par la porte mythique du Studio 217, l’ancien candidat de la saison 2 a immédiatement électrisé la salle. Face à Nikos Aliagas, il n’a pas manqué d’humour, lançant une remarque sur son absence lors du prime anniversaire précédent. Fidèle à son image, Georges-Alain a ensuite interprété Paris Latino, chanson devenue emblématique de sa promotion en 2002, entouré de danseuses et rejoint par les élèves actuels.

Georges-Alain Star Academy : un retour assumé

Au-delà du clin d’œil nostalgique, cette apparition marque une étape importante. Le retour musical de Georges-Alain s’accompagne d’une annonce concrète : une tournée baptisée Le Tour de GA, prévue pour l’été 2026. Plusieurs dates à travers la France sont déjà évoquées, avec un répertoire axé sur ses propres compositions. L’artiste souhaite ainsi se détacher des reprises qui avaient marqué son parcours télévisé.

Un nouveau titre inédit est également en préparation, signe que ce retour ne se limite pas à un simple hommage au passé. A 50 ans, Georges-Alain assume pleinement cette nouvelle étape artistique.

Né en 1975 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Georges-Alain Jones a connu un parcours atypique. Orphelin très jeune, élevé par sa tante, il se forme d’abord à la cuisine avant de participer à la Star Academy en 2002. Son attitude rebelle et sa nonchalance séduisent le public, malgré des performances vocales parfois fragiles.

Après l’émission, il signe chez Universal Music, avant de s’éloigner de l’industrie musicale. Il se reconvertit ensuite comme commentateur sportif pour plusieurs chaînes, tout en développant des activités dans le sport extrême.

Aujourd’hui, le retour musical de Georges-Alain symbolise une envie de renouer avec la scène, à sa manière. Une surprise qui pourrait bien séduire autant les nostalgiques que les curieux.