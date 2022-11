Geovelo propose un outil pour calculer l’indémnité kilométrique vélo

Si vous êtes cyclistes, vous utilisez sûrement cette application née à Tours : Geovelo ! Elle permet de guider les deux roues vers des itinéraires fiables et sécurisés. Aujourd’hui, 650 000 personnes en France l’utilisent !

L’entreprise tourangelle compte 35 salariés, dont 25 ingénieurs qui développent l’application au quotidien. Les données des traces GPS permettent de faire des analyses pour aider les villes à améliorer l’espace cyclable. 47 villes, départements ou régions font appel à Geovelo pour les accompagner à prendre les bonnes décisions.

Indemnitevelo.fr

Et plus récemment, ce sont les salariés et les entreprises qui font appel à elle. Un nouvel outil intégré à l’appli, appelé “indémnité vélo” permet de rembourser les frais kilométriques vélo.