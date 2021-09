Global Citizen Live : Elton John jouera au concert parisien pour la planète

Le concert événement prend de plus en plus de poids. L'interprète de Rocket Man complète une affiche déjà riche sur le Champ de Mars, à Paris, avec Ed Sheeran, DJ Snake, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Doja Cat, H.E.R. et Angélique Kidjo. Stormzy, Charlie Puth et Fatma Said ont également été annoncés ce mardi 7 septembre pour l'étape parisienne (gratuite, avec billets) du Global Citizen Live.

"Je suis honoré de monter sur scène à Paris avec un groupe d'artistes aussi incroyablement talentueux pour soutenir Global Citizen et le travail important que cette organisation accomplit pour améliorer la vie des gens à travers le monde", commente Elton John dans un communiqué.

Un événement planétaire, à plus d’un titre...

Pour rappel, le même jour, Coldplay et Billie Eilish se produiront à New York, tandis que Femi Kuti est attendu à Lagos. Central Park, à New York, profitera aussi de Jennifer Lopez, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes, Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste, Camila Cabello et Lang Lang. Lagos accueillera également Davido, Tiwa Savage et Made Kuti. La programmation de Londres et Los Angeles sera dévoilée prochainement.

Par le biais du "Global Citizen Live" (GCL), les artistes appelleront "les gouvernements, les grandes entreprises et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète et vaincre la pauvreté, en se concentrant sur les menaces les plus urgentes", indiquent les organisateurs. Sont ainsi ciblés "le changement climatique, l'équité en matière de vaccins et la famine". Pour gagner des billets pour les festivals de Paris et de New York, les fans peuvent "soutenir la campagne et agir sur GlobalCitizenLive.org".

Ces concerts événements seront diffusés pendant 24 heures sur tous les continents, le 25 septembre.