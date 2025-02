"God Save The Tuche", "Maria", à voir au cinéma le 5 février

"God Save The Tuche", "Maria", au cinéma le 5 février

4 ans après le dernier opus, le 5 e volet de la saga, God Save The Tuche, sort en salles.

Non content de reprendre son rôle de patriarche de la famille Tuche, Jean-Paul Rouve passe ici derrière la caméra.

Donc pas question de demander à Angelina Jolie de chanter elle-même ; pas de playback non plus, mais un mix de sa voix avec celle de Maria Callas, comme ce qui avait été fait pour le film Aznavour.

Et effectivement, La Callas a marqué l’histoire de la musique par son incomparable voix de soprano.

Habitué des biopics – c’est son 4 e , après des films sur Pablo Neruda (Neruda), Jackie Kennedy (Jackie) et Lady Di (Spencer) – Pablo Larraín conclue avec Maria son "triptyque de femmes qui ont bouleversé le 20e siècle"…

God Save The Tuche • De et avec Jean-Paul Rouve • Et aussi Isabelle Nanty, Pierre Lotin… • Sortie le 5 février 2025

Maria • Pablo Larraín • Avec Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher… • Sortie le 5 février 2025