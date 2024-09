Golden Bachelor : une Loirétaine participe à l’émission !

Souvenez-vous, c’était en 2003. À la recherche du grand amour, le Bachelor débarquait pour la première fois sur nos écrans. 20 ans plus tard, le gentleman célibataire fait son come-back sur M6 à partir de ce mercredi 18 septembre. On ne devrait pas être trop dépaysé puisque le concept est le même, ou presque. En effet, cette année, le Golden Bachelor et ses prétendantes sont âgés, en moyenne, d’une soixantaine d’années.

"À 60 ans, on a le droit de replonger dans une histoire d’amour"

L’occasion de montrer aux téléspectateurs que l’amour n’a pas d’âge, et que le coup de foudre existe toujours, même lorsque l’on est retraité. C’est en tout cas le message que veut faire passer l’une des candidates de l’émission, Mariella, retraitée de la fonction territoriale habitant dans le Loiret : « c’est un pied de nez aux dictats. Tout le monde pense qu’après 60 ans, on est dans un rôle de grand-mère à garder les petits-enfants et à faire du tricot au coin du feu. Mais non, mon message, c’est qu’à 60 ans, on a le droit de replonger dans une histoire d’amour. »

Âgée aujourd’hui de 63 ans, Mariella n’avait pourtant jamais vu le Bachelor à la télévision auparavant : « je ne connaissais pas du tout l’émission, et je ne regarde jamais d’émissions de téléréalité. » À l’époque, c’est sa fille qui lui parle du Golden Bachelor. « J’étais en pleine remise en question, j’avais vraiment perdu confiance en moi après ma séparation. C’était l’opportunité de pouvoir me prouver que j’étais capable de faire quelque chose que je n’aurais jamais pensé pouvoir faire », déclare-t-elle aujourd’hui.

Lutter contre sa timidité

Mariella a dû se faire un peu violence, car la jeune retraitée assure être d’un naturel réservé : « je n’aime pas parler de moi, là, j’étais forcée de me mettre un petit peu en avant. Mais c’était une épreuve, un challenge pour moi, je l’ai fait pour me sortir de ma timidité. » Même constat avec les autres candidates. La soixantenaire avoue que la vie en communauté peut parfois être « un peu compliquée » pour elle. « J’avais peur de ne pas m’intégrer mais ça s’est bien passé. Je suis quand même solitaire mais personne ne m’a forcée à rien et j’ai pu trouver mon équilibre avec toutes ces merveilleuses femmes. »

Néanmoins, sa rencontre avec le Golden Bachelor n’a pas été des plus faciles. « Déstabilisée » et « perturbée », Mariella l’a trouvé « immense » la première fois qu’elle l’a vu. Après avoir échangé quelques mots avec elle, l’ancienne fonctionnaire s’est finalement rendue compte qu’il était « peut-être aussi mal à l’aise que moi, et ça m’a redonné de l’assurance. Je pense que c’est un homme très à l’écoute de l’autre, très empathique. C’est une belle personne. »

On vous rappelle que pour suivre les aventures de la Loirétaine Mariella, l’émission du Golden Bachelor démarre sur M6 ce mercredi 18 septembre à partir de 21h10.