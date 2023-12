Grand Prix de Sabre 2023 : une répétition à Orléans avant les Jeux Olympiques

Orléans capitale mondiale de l’escrime pendant 3 jours ! Du 7 au 9 décembre, la cité johannique accueille un Grand Prix de sabre. Pour cette 25ème édition (le tournoi était d’abord exclusivement féminin jusqu’en 2019), 400 escrimeuses et escrimeurs de 57 nationalités différentes s’affrontent au Palais des Sports puis au Zénith.

Toutes et tous veulent se qualifier ou préparer au mieux la grande échéance de ces prochains mois : les Jeux Olympiques de Paris. A 38 ans et avec son billet presque déjà en poche, le sabreur du Cercle d’escrime orléanais Bolade Apithy, numéro 5 mondial, a déjà le regard tourné vers l’été prochain. « Forcément, il y aura une satisfaction d’avoir été performant ici, mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif, ce sont les Jeux de Paris », confie-t-il. « Le but, ce n’est pas d’être numéro 1 mondial, mais d’être champion olympique. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule compétition qui va compter. Même si tu n'as pas gagné un match de la saison, si tu es champion olympique, ce sera la meilleure saison de ta vie. »

Répétition à domicile avant les JO

Ce tournoi orléanais est-il une sorte de répétition à quelques mois des jeux ? « Les Jeux, c'est vraiment très spécial », nuance Bolade Apithy. « Mais ça va permettre de faire des réglages, de voir comment on se sent sur un événement qui est attendu. » Un constat partagée par la double médaillée olympique Manon Apithy-Brunet, actuelle 5ème sabreuse mondiale, heureuse de tirer à domicile. « Devant le public français, ça donne un avant-goût des Jeux, avec la famille dans les gradins, les gens qui crient notre nom », confie la double vainqueure à Orléans, en 2016 et 2019. « Ça crée du stress avant, mais le jour J, ça peut donner des ailes. En tout cas, pour l'instant, ça m'a plus aidé ! » Si elle espère briller cette semaine devant son public, elle aussi confie que ne pas avoir déjà la tête aux JO est « impossible. Mais c'est aussi ce qu'on recherche, on en a besoin pour retourner à l'entrainement et se faire mal. »

Le plateau orléanais s'annonce particulièrement relevé cette année, avec 19 sabreurs et sabreuses du Top 20 mondial. La Française Sara Balzer et le Géorgien Sandro Bazadze (membre du Cercle d'escrime orléanais), en tête des classements mondiaux, seront présents.



Jeudi 7 décembre et vendredi 8, les qualifications se tiendront au Palais des sports d'Orléans, de 11h à 17h. L'accès sera gratuit. Les éliminatoires débuteront samedi à 9h, toujours au Palais des sports, mais l'entrée sera cette fois-ci payante (5 euros). Les demi-finales et les finales auront ensuite lieu lors d'un show au Zénith d'Orléans à partir de 18h. Comptez 10 à 18 euros l'entrée.