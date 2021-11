Grève sur le réseau de cars Rémi ce lundi, de nombreuses lignes perturbées

Vos enfants prennent le bus pour aller à l’école ou vous comptiez vous rendre au travail via ce même moyen de transport, il va falloir s’armer de patience voire envisager une alternative pour vous déplacer. Aujourd’hui, de fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau de cars Rémi en Centre-Val de Loire.

Cela fait suite à une grève reconduite des agents du réseau de transports, ces derniers demandent de meilleures conditions de travail ainsi qu’une revalorisation des salaires, rapportent nos confrères de La République du Centre.

Conséquence : de nombreuses lignes sont impactées avec certains trajets parfois non assurés. La circulation des cars Rémi est à retrouver en détail juste ici.

Le transport scolaire n'est pas épargné lui non plus, avec plus de 30 circuits de ramassage scolaire qui ne sont pas desservis ce lundi.