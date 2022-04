Virus hivernaux : notre système immunitaire s'est-il affaibli après 2 ans de Covid ?

Une recrudescence des maladies hivernales qui peut en partie s'expliquer par la levée des restrictions sanitaires et une baisse des vaccins contre le grippe pendant la pandémie. Mais nos défenses immunitaires sont elles aussi responsables ? Réponse avec le Professeur Renato Monteiro, président de la Société Française d'Immunologie.

Toux, nez qui coule, fièvre… Les virus hivernaux sont en recrudescence ces dernières semaines, notamment la grippe et le rhume. Une reprise des infections respiratoires due notamment à la levée des restrictions sanitaires, mais aussi à une baisse de vaccins contre la grippe. "À cause du Covid, certains n’ont pas fait 2 vaccins dont celui de la grippe ce qui explique une recrudescence des infections grippales et des voie aériennes supérieures", explique le Professeur Renato Monteiro, président de la Société Française d’Immunologie.

Mais cette reprise des maladies hivernales pourrait-t-elle aussi s’expliquer par une baisse de notre système immunitaire, à cause de 2 ans de pandémie de Covid ? "Non, rassure-t-il. Le système immunitaire est toujours armé, pour une personne en bonne santé avec une bonne hygiène de vie, un bon équilibre alimentaire et qui privilégie le sport. Pour ces personnes-là, le Covid n’a pas affecté leur système immunitaire". Précisions.