Groenland : Trump renforce les droits militaires américains, mais ne prend pas le contrôle de l’île

À première vue, l’annonce peut donner l’impression que Donald Trump vient d’obtenir ce qu’il réclamait depuis plusieurs mois : un contrôle américain accru sur le Groenland. Le président américain avait en effet évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’annexer cette immense île arctique, actuellement sous souveraineté du Royaume du Danemark.

Mais juridiquement, la situation est beaucoup plus nuancée. Le nouvel accord annoncé avec Copenhague ne crée pas une présence militaire américaine au Groenland. Celle-ci existe déjà depuis plusieurs décennies.

Tout remonte à 1951. En pleine guerre froide, les États-Unis et le Danemark signent un accord de défense qui autorise Washington à installer et utiliser des infrastructures militaires au Groenland. L’objectif est alors de renforcer la défense de l’Arctique face à l’Union soviétique.

Le dispositif est ensuite réorganisé en 2004. Un nouvel accord, conclu entre les États-Unis, le Royaume du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, fait notamment de la base de Thulé la seule zone de défense américaine sur l’île. Cette installation, aujourd’hui appelée Pituffik Space Base, reste un point stratégique majeur pour les États-Unis.

Le nouvel accord annoncé en 2026 vient donc s’inscrire dans cette continuité. Il doit permettre de renforcer la coopération et la présence américaines dans la région, mais il ne signifie pas un transfert de souveraineté. Les États-Unis peuvent disposer de droits militaires définis par des accords internationaux sans devenir propriétaires du territoire.

C’est toute la différence entre contrôle militaire et souveraineté. Le Groenland reste juridiquement rattaché au Royaume du Danemark, tandis que les États-Unis peuvent exercer certains droits militaires sur son territoire.

Autre nuance importante : au moment de l’annonce, le nouvel accord n’est pas encore pleinement en vigueur. Il doit être signé puis suivre les procédures parlementaires nécessaires.

Trump ne vient donc pas de prendre le contrôle du Groenland. Il cherche à élargir des droits militaires américains qui existent déjà depuis la guerre froide.