Grossesse : des scientifiques découvrent la cause des nausées des femmes enceintes

La majorité des femmes enceintes savent à quel point ce symptôme subi pendant la grossesse est désagréable : les nausées. Si la cause était encore non identifiée à ce jour, des chercheurs affirment l'avoir trouvée. En effet, selon des scientifiques de l'Université de Cambridge, et d'après de deux décennies de recherches initiées par une chercheuse du Centre d'épidémiologie génétique de l'Université de Californie du Sud, les nausées et vomissements subis par les femmes enceintes, y compris sous leur forme la plus sévère, appelée "hyperémèse gravidique", seraient en fait dus à une seule et même hormone produite par le fœtus, révèle une étude inédite publiée ce mercredi dans la revue Nature.

Une hormone produite par le fœtus

L'hormone GDF15, produite par le fœtus, agirait sur une très petite partie de la base du cerveau et indique des nausées et des inconforts qui font vomir les femmes jusqu'à 50 fois par jour. "Je me sentais tellement mal que je pouvais à peine faire un mouvement sans avoir mal au cœur ; en cherchant des explications, j'ai pris conscience du peu de connaissances sur ce trouble pourtant très fréquent", témoigne dans un communiqué Marlena Fejzo, spécialiste de santé publique.