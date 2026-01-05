Guérie d’un cancer lorsqu’elle avait 8 ans, elle se destine à être pédiatre

Guérie d’un cancer à 8 ans, Maryse Racine rêve de devenir pédiatre spécialisée en hémato-oncologie.

À Montréal, Maryse Racine a été confrontée à un diagnostic qui a bouleversé sa vie alors qu’elle n’avait que 8 ans : un cancer pédiatrique rare. Aujourd’hui, forte de cette épreuve, elle poursuit son rêve d’enfance en étudiant la médecine, avec l’objectif de devenir pédiatre, et plus particulièrement de se spécialiser en hémato-oncologie.

Pour Maryse, cette vocation n’est pas née uniquement de ses séjours à l’hôpital Sainte-Justine. « Depuis toute petite, je voulais devenir médecin », confie-t-elle au Journal de Montréal. Mais l’expérience du cancer a renforcé sa détermination et précisé son objectif : elle souhaite désormais travailler aux côtés d’enfants confrontés aux mêmes défis qu’elle a connus. « Je voulais maintenant travailler pour les enfants comme moi ».

Son parcours personnel lui a donné une perspective unique et une motivation profonde pour accompagner les jeunes patients dans leur combat contre la maladie. L’hôpital Sainte-Justine a joué un rôle central dans la vie de Maryse. Pendant ses traitements, elle a passé de longs mois dans les couloirs de l’unité d’oncologie, et certaines photos exposées témoignent encore de son passage. Elle espère y revenir bientôt, mais cette fois-ci en tant que médecin, pour offrir elle aussi son soutien et son expertise aux enfants malades et à leurs familles.

En attendant de décrocher son diplôme, Maryse ne reste pas inactive. Elle s’engage régulièrement dans des initiatives de soutien aux jeunes patients. En décembre dernier, elle a notamment participé à la course à relais caritative 24h Tremblant, un événement qui permet de récolter des fonds pour la Fondation Charles Bruneau, dédiée à la recherche et au soutien des enfants atteints de cancer.

Par ce geste, Maryse continue de transformer son expérience personnelle en un moteur d’action concrète, démontrant que son combat contre la maladie ne s’arrête pas à sa guérison, mais qu’il se poursuit à travers son engagement pour les autres.